В России впервые сконструировали протез из собственных тканей пациента

В России впервые сконструировали протез из собственных тканей пациентаПациент с редчайшим видом порока сердца
Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина сообщила, что сконструировали протез из собственных тканей пациента во время операции редчайшего врождённого порока сердца, пишет ТАСС.
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Как уточнила пресс-служба, подобный случай первый в российской практике, врачам удалось создать трубчатый протез из околосердечный тканей 17-летнего пациента.
У пациента нашли редкую сердечно-сосудистую патологию. Она заключалась в том, что не все легочные вены связаны с сердцем, поэтому часть крови сбрасывается не попадая в левое предсердие.
Расположение вен и сосудов похоже на изогнутую саблю из-за этого подобный вид порока сердца называется синдром "турецкой сабли". В Сердце поступает недостаточное количество крови, а одно легкое меньше в размерах и из-за этого, организм нарастил сеть сосудов для питания легкого.
Это чрезвычайно редкий порок, а подобного подвида синдрома "турецкой сабли" я в своей практике не встречал. ... Необходимо было отсечь аномально дренирующийся сосуд и пришить его в нормальную анатомическую позицию - к левому предсердию.