В России впервые сконструировали протез из собственных тканей пациента

Как уточнила пресс-служба, подобный случай первый в российской практике, врачам удалось создать трубчатый протез из околосердечный тканей 17-летнего пациента.

У пациента нашли редкую сердечно-сосудистую патологию. Она заключалась в том, что не все легочные вены связаны с сердцем, поэтому часть крови сбрасывается не попадая в левое предсердие.

Расположение вен и сосудов похоже на изогнутую саблю из-за этого подобный вид порока сердца называется синдром "турецкой сабли". В Сердце поступает недостаточное количество крови, а одно легкое меньше в размерах и из-за этого, организм нарастил сеть сосудов для питания легкого.