В России впервые смогли установить на моржей сразу 15 спутниковых передатчиков

В России впервые смогли установить на моржей сразу 15 спутниковых передатчиковЧто вдвое больше, чем в прошлом году
Ученые в Ямало-Ненецком автономном округе установили рекордное количество спутниковых передатчиков на моржах, пришедших на мыс Тиутей-Сале в этом году. Этой осенью исследователи смогли установить целых 15 устройств, что вдвое больше, чем в 2022 году, пишет ТАСС ссылаясь на пресс-службу правительства ЯНАО.
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В пресс-службе отметили, что эти спутниковые передатчики предназначены для отслеживания перемещений морских млекопитающих. Данные, полученные благодаря этим передатчикам, будут представлены к апрелю 2024 года. Ученые также взяли 30 генетических образцов от животных для дальнейших исследований.
Моржи приходят на мыс Тиутей-Сале каждый год, и исследователи продолжают наблюдать за этой популяцией. В этом году было отмечено, что популяция моржей включает самцов, самок, а также большее количество детенышей, что делает ее разнополой и разновозрастной, а это редкое явление, добавили в пресс-службе.
Одним из положительных результатов исследований стало то, что моржи начали выходить на левый берег реки Тиутей-Яха, где им спокойнее, и доступ людей ограничен. Это связано с созданием природоохранной территории, что способствует сохранению моржей и их мест обитания.