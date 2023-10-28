В России впервые смогли установить на моржей сразу 15 спутниковых передатчиков

В пресс-службе отметили, что эти спутниковые передатчики предназначены для отслеживания перемещений морских млекопитающих. Данные, полученные благодаря этим передатчикам, будут представлены к апрелю 2024 года. Ученые также взяли 30 генетических образцов от животных для дальнейших исследований.

Моржи приходят на мыс Тиутей-Сале каждый год, и исследователи продолжают наблюдать за этой популяцией. В этом году было отмечено, что популяция моржей включает самцов, самок, а также большее количество детенышей, что делает ее разнополой и разновозрастной, а это редкое явление, добавили в пресс-службе.

Одним из положительных результатов исследований стало то, что моржи начали выходить на левый берег реки Тиутей-Яха, где им спокойнее, и доступ людей ограничен. Это связано с созданием природоохранной территории, что способствует сохранению моржей и их мест обитания.