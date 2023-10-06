В России впервые создали стенды для испытаний генераторов самолетов

Для проверки на стенд помещаются авиационные блоки, которые имитируют рабочие режимы. Он анализирует полученные данные и на их основе формирует протокол в электронном виде, далее он отправляется в хранилища сервиса.

Стенд осуществляет работу на основе программного обеспечения, которое было разработано в НГТУ НЭТИ и программных средств, за счет которых создаются автоматические законы управления процессами испытания и новое ПО, разработанное специалистами НГТУ НЭТИ.