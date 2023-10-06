В России впервые создали стенды для испытаний генераторов самолетов

В России впервые создали стенды для испытаний генераторов самолетовКоторые раньше проходили проверку за рубежом
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) рассказали, что инженера вуза создали первые отечественные стенды для испытаний генераторов самолетов, передает ТАСС.
У российских компаний теперь есть возможность проводить проверку самолетов в России, что также экономит средства. Благодаря стендам появилась возможность проверить, а также выявить дефекты после проведенных ремонтных работ. Стенды предназначены для проверки генераторов Airbus 320, Boeing 777 и вертолетов Robinson и Agusta, которые до этого проверялись за границей.
Инженеры НГТУ НЭТИ спроектировали уникальные стенды для испытания генераторов самолетов и вертолетов мировых брендов. Изобретение имеет стратегически важное значение для российской авиапромышленности: стенды позволят обнаружить дефекты после ремонтных работ и сократить количество ошибок.
Для проверки на стенд помещаются авиационные блоки, которые имитируют рабочие режимы. Он анализирует полученные данные и на их основе формирует протокол в электронном виде, далее он отправляется в хранилища сервиса.
Стенд осуществляет работу на основе программного обеспечения, которое было разработано в НГТУ НЭТИ и программных средств, за счет которых создаются автоматические законы управления процессами испытания и новое ПО, разработанное специалистами НГТУ НЭТИ.