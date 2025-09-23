В России впервые внедрили коровам нейроимпланты для увеличения надоев

Опубликовано 23 сентября 2025, 23:171 мин.
В России впервые внедрили коровам нейроимпланты для увеличения надоевЧто повысят продуктивность животных с помощью стимуляции мозга
Российские специалисты компании «НейроРога» провели первые в мире операции по внедрению нейроимплантов коровам для повышения удоев. В августе пять животных успешно прооперировали со стопроцентной выживаемостью. Коровы находились в сознании во время процедуры и быстро вернулись в производственный цикл.
Электроды собственной разработки устанавливаются в зоны мозга, отвечающие за аппетит, стрессоустойчивость и репродуктивную функцию. Нейростимулятор закрепляется на затылке, а система автоматически подбирает режим стимуляции при снижении аппетита или активности животного. Это приводит к долговременному улучшению молочной продуктивности.
Операции проводятся в уникальной мобильной нейрохирургической операционной, что сокращает время процедуры до 30 минут и не требует изменения инфраструктуры ферм. Сейчас компания готовится к коммерческому внедрению технологии — планируется установить импланты более чем 20 коровам.
Специалисты продолжают работать над упрощением и ускорением процедуры имплантации.