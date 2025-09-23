В России впервые внедрили коровам нейроимпланты для увеличения надоев

Электроды собственной разработки устанавливаются в зоны мозга, отвечающие за аппетит, стрессоустойчивость и репродуктивную функцию. Нейростимулятор закрепляется на затылке, а система автоматически подбирает режим стимуляции при снижении аппетита или активности животного. Это приводит к долговременному улучшению молочной продуктивности.

Операции проводятся в уникальной мобильной нейрохирургической операционной, что сокращает время процедуры до 30 минут и не требует изменения инфраструктуры ферм. Сейчас компания готовится к коммерческому внедрению технологии — планируется установить импланты более чем 20 коровам.

Специалисты продолжают работать над упрощением и ускорением процедуры имплантации.