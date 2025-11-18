В России впервые восстановили барабанную перепонку с помощью клеток пациента

Операция занимает около 40 минут, что значительно меньше времени, необходимого для традиционных методов лечения. При стандартном подходе пересаженные ткани не приживаются в 10−20% случаев, тогда как новая технология повышает эффективность восстановления.

Разработка является частью исследовательской программы «Приоритет-2030». В перспективе аналогичные клеточные продукты планируется применять для восстановления голосовых складок, структур полости носа и других трубчатых органов, отметили в университете.

Ранее в пресс-службе Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) сообщили, что ученые вуза разработали роботизированный комплекс для проведения ретроградной интраренальной хирургии. Опытный образец устройства готов к клиническим испытаниям в медицинских учреждениях.