Опубликовано 18 ноября 2025, 20:22
1 мин.

В России впервые восстановили барабанную перепонку с помощью клеток пациента

Использован биомедицинский продукт на основе сфероидов
В клиническом центре Сеченовского университета провели первую в мире операцию по восстановлению барабанной перепонки с использованием биомедицинского клеточного продукта. Технология основана на применении сфероидов — клеточных структур, созданных из собственных клеток пациента.
Операция занимает около 40 минут, что значительно меньше времени, необходимого для традиционных методов лечения. При стандартном подходе пересаженные ткани не приживаются в 10−20% случаев, тогда как новая технология повышает эффективность восстановления.

Разработка является частью исследовательской программы «Приоритет-2030». В перспективе аналогичные клеточные продукты планируется применять для восстановления голосовых складок, структур полости носа и других трубчатых органов, отметили в университете.

Ранее в пресс-службе Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) сообщили, что ученые вуза разработали роботизированный комплекс для проведения ретроградной интраренальной хирургии. Опытный образец устройства готов к клиническим испытаниям в медицинских учреждениях.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
