В России впервые восстановили памятник с помощью «живого» бетона

Как пояснил заведующий кафедрой Александр Орлов, традиционно памятник требовал ремонта каждые два года из-за образования микротрещин. Новый материал содержит сенную палочку, которая питается лактатом кальция и выделяет вещество, заполняющее микротрещины. Это предотвращает проникновение воды и воздуха, вызывающих разрушение.

Профессор Тамара Черных отметила, что бактерии не только «залечивают» повреждения, но и увеличивают плотность бетона. Это делает конструкцию более прочной и долговечной.

Технология, разработанная в ЮУрГУ, имеет широкие перспективы применения. Её можно использовать при реставрации исторических зданий, строительстве дорог и других бетонных конструкций. Это первый в России случай успешного применения «живого» бетона для сохранения культурного наследия.