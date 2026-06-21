В России введут биометрию для сделок с недвижимостью

В пресс-службе «Сравни» сообщили, что изменения затронут операции по купле-продаже квартир, домов и земельных участков, а также сделки дарения и регистрации перехода права собственности. При этом использование биометрии не отменяет другие способы оформления и не должно повлиять на размер госпошлины.

Директор рынков России и СНГ международного агентства недвижимости Валерий Тумин отметил, что дистанционное проведение ипотечных сделок с биометрией возможно, но может потребовать дополнительных условий со стороны банков.

При этом сделки с долями, наследством или участием несовершеннолетних, вероятно, останутся под усиленной проверкой и чаще будут требовать личного присутствия участников.