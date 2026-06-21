В России введут биометрию для сделок с недвижимостью

Опубликовано 21 июня 2026, 14:491 мин.
В России введут биометрию для сделок с недвижимостьюНовый способ подтверждения личности
С 1 июля в России появится возможность использовать биометрию для подтверждения личности при электронном оформлении сделок с недвижимостью. Новый способ будет применяться при подаче документов через Росреестр в онлайн-формате, пишет РИА Новости.
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В пресс-службе «Сравни» сообщили, что изменения затронут операции по купле-продаже квартир, домов и земельных участков, а также сделки дарения и регистрации перехода права собственности. При этом использование биометрии не отменяет другие способы оформления и не должно повлиять на размер госпошлины.
Директор рынков России и СНГ международного агентства недвижимости Валерий Тумин отметил, что дистанционное проведение ипотечных сделок с биометрией возможно, но может потребовать дополнительных условий со стороны банков.
При этом сделки с долями, наследством или участием несовершеннолетних, вероятно, останутся под усиленной проверкой и чаще будут требовать личного присутствия участников.