В России введут добровольную маркировку ИИ-контента

Согласно документу, платформы на базе больших фундаментальных ИИ-моделей должны обеспечить техническую функцию для добавления такой отметки. Соцсети также обязаны предусмотреть возможность указания, что материал создан искусственным интеллектом. При этом обязательного требования по маркировке нет, решение остается за пользователем.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко отметили, что мера направлена на повышение прозрачности и снижение риска введения пользователей в заблуждение. На практике уже существуют сервисы, где подобная функция доступна.

Также из законопроекта исключили требование обязательного контроля маркировки для платформ из-за отсутствия готовых технических решений для выявления ИИ-контента.