В России введут электронный реестр исполнительных документов

Опубликовано 25 июня 2026, 20:441 мин.
В России введут электронный реестр исполнительных документовБумажные листы заменит цифровая система
Первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук сообщил в ходе круглого стола «Реестр исполнительных документов: реформа исполнительного производства» на XIV ПМЮФ, что электронный реестр исполнительных документов может быть запущен с 1 января 2028 года. Законопроект уже находится в правительстве. Переход на реестровую модель потребует изменений в 9 кодексов и 17 законов.
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До 1 января 2031 года будет разрешено предъявлять к исполнению документы на бумажных носителях. С этой даты исполнение судебных актов и актов других органов будет происходить исключительно на основании записей в реестре.
Забарчук назвал создание единого государственного реестра одной из важнейших реформ современного исполнительного производства. По его словам, реестровая модель позволит совершить «квантовый скачок» в этой сфере.