В России введут электронный реестр исполнительных документов

До 1 января 2031 года будет разрешено предъявлять к исполнению документы на бумажных носителях. С этой даты исполнение судебных актов и актов других органов будет происходить исключительно на основании записей в реестре.

Забарчук назвал создание единого государственного реестра одной из важнейших реформ современного исполнительного производства. По его словам, реестровая модель позволит совершить «квантовый скачок» в этой сфере.