В России введут контроль за состоянием водителя на дороге

Эта мера содержится в проекте стратегии по безопасности дорожного движения, пишет ТАСС. Также планируется изучить внедрение дистанционных методов контроля технического состояния автомобилей.

По словам представителя фирмы-разработчика Сергея Кусова, существующие городские камеры теоретически можно доработать. С помощью нейросетей они смогут анализировать поведение машины, чтобы косвенно определить неадекватное состояние водителя, например, опьянение.

Однако на данный момент реализация таких функций создаст значительную нагрузку на оборудование. Сергей Кусов отметил, что для начала работы потребуется четкое техническое задание от заказчика.