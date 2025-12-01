В России введут контроль за состоянием водителя на дороге

Опубликовано 01 декабря 2025, 18:261 мин.
В России введут контроль за состоянием водителя на дорогеС помощью камер с нейросетями
Власти России планируют рассмотреть использование технологий для контроля состояния водителей во время движения. Речь идет о системах, отслеживающих соблюдение режима труда и отдыха.
© Ferra.ru
Эта мера содержится в проекте стратегии по безопасности дорожного движения, пишет ТАСС. Также планируется изучить внедрение дистанционных методов контроля технического состояния автомобилей.
По словам представителя фирмы-разработчика Сергея Кусова, существующие городские камеры теоретически можно доработать. С помощью нейросетей они смогут анализировать поведение машины, чтобы косвенно определить неадекватное состояние водителя, например, опьянение.
Однако на данный момент реализация таких функций создаст значительную нагрузку на оборудование. Сергей Кусов отметил, что для начала работы потребуется четкое техническое задание от заказчика.