В России
Опубликовано 26 июня 2026, 20:35
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В России введут критерии для отечественных моделей ИИ

Приоритет получат суверенные ИИ-системы
Правительство России предложило ввести классификацию для отечественных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Согласно инициативе, суверенные и национальные ИИ-системы смогут рассчитывать на приоритетную государственную поддержку. Законопроект уже внесен в Госдуму.
В России введут критерии для отечественных моделей ИИ

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Суверенные модели должны полностью разрабатываться на территории России. Национальные решения допускают использование открытого программного кода, но ключевые технологии и архитектура должны оставаться под контролем российских разработчиков.

По данным аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, такие модели планируется в первую очередь внедрять на объектах критической инфраструктуры. Это касается, в том числе, энергетической сферы и других значимых отраслей.

Инициатива направлена на стимулирование развития отечественных ИИ-решений и снижение зависимости от иностранных технологий, а также на повышение стабильности и безопасности критически важных систем.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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