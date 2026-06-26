В России введут критерии для отечественных моделей ИИ

Опубликовано 26 июня 2026, 20:351 мин.
В России введут критерии для отечественных моделей ИИПриоритет получат суверенные ИИ-системы
Правительство России предложило ввести классификацию для отечественных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Согласно инициативе, суверенные и национальные ИИ-системы смогут рассчитывать на приоритетную государственную поддержку. Законопроект уже внесен в Госдуму.
© Ferra.ru
Суверенные модели должны полностью разрабатываться на территории России. Национальные решения допускают использование открытого программного кода, но ключевые технологии и архитектура должны оставаться под контролем российских разработчиков.
По данным аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, такие модели планируется в первую очередь внедрять на объектах критической инфраструктуры. Это касается, в том числе, энергетической сферы и других значимых отраслей.
Инициатива направлена на стимулирование развития отечественных ИИ-решений и снижение зависимости от иностранных технологий, а также на повышение стабильности и безопасности критически важных систем.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: