В России введут новый класс воздушного пространства для дронов

Параллельно создается единая система идентификации дронов на базе платформы «ЭРА-ГЛОНАСС». Эти меры позволят расширить возможности коммерческого и гражданского использования беспилотников в регионах страны.

По данным кабмина, производство гражданских БАС в 2024 году выросло в 2,5 раза — с 6 до 16,4 тыс. единиц. Сейчас в России работают более 600 производителей беспилотников и их компонентов.

Особое внимание уделяется подготовке кадров для отрасли. В 2024 году по федеральному проекту «Кадры для БАС» обучено свыше 10 тыс. специалистов, включая ветеранов СВО, которые получают новую профессию. В текущем году планируется подготовить еще 5,6 тыс. операторов и техников. Всего по программам Минобрнауки, Минпросвещения и фонда НТИ обучаются около 68 тыс. человек.