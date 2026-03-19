В России введут реестр доверенных моделей ИИ для госорганов

Опубликовано 19 марта 2026, 19:221 мин.
В России введут реестр доверенных моделей ИИ для госоргановДанные нейросетей будут хранить в РФ
Государственные органы и объекты критической инфраструктуры смогут использовать только те модели искусственного интеллекта (ИИ), которые попадут в специальный реестр. Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения. В Министерстве цифрового развития планируют, что документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
© Ferra.ru
Чтобы попасть в список доверенных, разработчикам нужно выполнить три условия. Во-первых, обработка данных при применении модели должна вестись на территории России. Во-вторых, технология обязана соответствовать требованиям по безопасности, которые установят профильные ведомства. В-третьих, нужно соблюсти нормы качества, определенные регуляторами в конкретных сферах деятельности.
Правительство по предложению отраслевых министерств сможет устанавливать случаи обязательного использования таких моделей на отдельных объектах. В Минцифры считают, что новые правила защитят граждан от дискриминационных алгоритмов и скрытых манипуляций.