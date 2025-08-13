В России выделили 3,9 млрд рублей на поддержку IT-проектов

Финансирование будет распределено через грантовую программу Российского фонда развития информационных технологий. Средства предназначены для доработки и внедрения российских IT-решений в различных отраслях экономики.

Программа работает с 2022 года. Проекты отбираются на конкурсной основе. Размер грантов варьируется от 30 млн до 6 млрд рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Основной темой разговора стали меры по достижению технологического суверенитета страны, включая научно-исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР), которые реализует корпорация. Глава правительства подчеркнул необходимость долгосрочного планирования в этой сфере.