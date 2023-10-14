В России выделили более 900 миллионов рублей на строительство гражданских судов

В России выделили более 900 миллионов рублей на строительство гражданских судовРаспоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным
Правительство Российской Федерации выделило дополнительно более 900 миллионов рублей на программу субсидирования строительства гражданских судов взамен устаревших, пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение на сайте кабмина.
© Ferra
Распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Этот вопрос обсуждался на заседании правительства 12 октября.
Как отмечается в распоряжении, в этом году, на основе средств из резервного фонда правительства, будет завершено строительство корпуса нового пассажирского круизного судна проекта "Карелия". Судно строится на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Планируется, что строительство этого круизного лайнера будет завершено полностью к 2025 году.
Программа субсидирования, запущенная в 2017 году, направлена на обновление старых судов и кораблей, которые больше не соответствуют современным стандартам безопасности.