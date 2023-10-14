В России выделили более 900 миллионов рублей на строительство гражданских судов

Распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Этот вопрос обсуждался на заседании правительства 12 октября.

Как отмечается в распоряжении, в этом году, на основе средств из резервного фонда правительства, будет завершено строительство корпуса нового пассажирского круизного судна проекта "Карелия". Судно строится на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Планируется, что строительство этого круизного лайнера будет завершено полностью к 2025 году.

Программа субсидирования, запущенная в 2017 году, направлена на обновление старых судов и кораблей, которые больше не соответствуют современным стандартам безопасности.