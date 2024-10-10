В России выделят частоты для Wi-Fi в самолетах

Опубликовано 10 октября 2024, 17:591 мин.
В России выделят частоты для Wi-Fi в самолетахПоездах и на кораблях
В России рассматривается возможность выделения радиочастот для обеспечения доступа к Wi-Fi в самолетах, поездах и на кораблях. Этот вопрос будет обсужден на заседании Госкомиссии в IV квартале текущего года, сообщили в Минцифры в ответе на запрос председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
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Планируется выделение радиочастот в Ku- и Ka-диапазонах, которые обеспечат высокоскоростной интернет на подвижных объектах, включая воздушный и морской транспорт, а также наземные средства передвижения. Ku-диапазон охватывает частоты от 12 до 18 ГГц, а Ka-диапазон — от 26,5 до 40 ГГц.
Для реализации этой инициативы будут задействованы современные спутниковые системы, такие как «Скиф» и «Экспресс-РВ», которые разрабатывает «Роскосмос» в рамках федерального проекта «Комплексное развитие информационных технологий» госпрограммы «Космическая деятельность России». Также планируется использование проекта «Бюро 1440» по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки, обеспечивающей широкополосную передачу данных.