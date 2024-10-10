В России выделят частоты для Wi-Fi в самолетах

Планируется выделение радиочастот в Ku- и Ka-диапазонах, которые обеспечат высокоскоростной интернет на подвижных объектах, включая воздушный и морской транспорт, а также наземные средства передвижения. Ku-диапазон охватывает частоты от 12 до 18 ГГц, а Ka-диапазон — от 26,5 до 40 ГГц.

Для реализации этой инициативы будут задействованы современные спутниковые системы, такие как «Скиф» и «Экспресс-РВ», которые разрабатывает «Роскосмос» в рамках федерального проекта «Комплексное развитие информационных технологий» госпрограммы «Космическая деятельность России». Также планируется использование проекта «Бюро 1440» по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки, обеспечивающей широкополосную передачу данных.