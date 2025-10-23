В России выйдет первый полнометражный мультфильм, созданный с помощью ИИ

Искусственный интеллект используется для генерации персонажей, анимации, звукового сопровождения и спецэффектов. При этом сценарий полностью остается за людьми. По оценкам авторов, применение ИИ позволяет сократить бюджет производства до 50 миллионов рублей против 300−500 миллионов рублей для традиционной 3D-анимации.

Сюжет мультфильма основан на альтернативной истории Байкала, где под озером существует высокотехнологичная цивилизация Сиба. Главный персонаж — робот Тимэн, способный находить экологичные решения в сложных ситуациях. Параллельно создается серия короткометражек для популяризации персонажа и просвещения в области цифровой безопасности.

Уже готов трехминутный трейлер проекта.