В России выйдет первый полнометражный мультфильм, созданный с помощью ИИ

Опубликовано 23 октября 2025, 23:411 мин.
В России выйдет первый полнометражный мультфильм, созданный с помощью ИИПроизводство станет дешевле классической анимации в 5−10 раз
Первый российский полнометражный мультфильм, созданный с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), планируется выпустить в 2027—2028 годах. Проект разрабатывает творческая студия «Самовар» при поддержке Агентства содействия инновациям.
Искусственный интеллект используется для генерации персонажей, анимации, звукового сопровождения и спецэффектов. При этом сценарий полностью остается за людьми. По оценкам авторов, применение ИИ позволяет сократить бюджет производства до 50 миллионов рублей против 300−500 миллионов рублей для традиционной 3D-анимации.
Сюжет мультфильма основан на альтернативной истории Байкала, где под озером существует высокотехнологичная цивилизация Сиба. Главный персонаж — робот Тимэн, способный находить экологичные решения в сложных ситуациях. Параллельно создается серия короткометражек для популяризации персонажа и просвещения в области цифровой безопасности.
Уже готов трехминутный трейлер проекта.