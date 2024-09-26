В России выпустят 60 тыс. устройств на ОС «Аврора» в 2024 году

Программа по адаптации «Авроры» под новые аппаратные платформы реализуется под руководством Минпромторга, с участием ведущих российских производителей. Уже выпущены два планшета, созданные на базе отечественной операционной системы, и к середине 2025 года ожидается выпуск еще трех новых устройств.

Потребность государственных структур в таких устройствах оценивается в 1,2 миллиона в ближайшие три года. Технологический процесс производства устройств на базе «Авроры» полностью соответствует стандартам других операционных систем, что позволяет эффективно покрыть существующий спрос, подчеркнул Шпак.