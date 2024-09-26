В России выпустят 60 тыс. устройств на ОС «Аврора» в 2024 году

Опубликовано 26 сентября 2024, 16:291 мин.
В России выпустят 60 тыс. устройств на ОС «Аврора» в 2024 годуА к 2025 году ожидается выпуск еще трех новых устройств
В 2024 году на российской операционной системе «Аврора» будет выпущено порядка 50−60 тысяч мобильных устройств. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Он отметил, что отечественные производители могут обеспечить выпуск более 1 миллиона аппаратов в год.
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Программа по адаптации «Авроры» под новые аппаратные платформы реализуется под руководством Минпромторга, с участием ведущих российских производителей. Уже выпущены два планшета, созданные на базе отечественной операционной системы, и к середине 2025 года ожидается выпуск еще трех новых устройств.
Потребность государственных структур в таких устройствах оценивается в 1,2 миллиона в ближайшие три года. Технологический процесс производства устройств на базе «Авроры» полностью соответствует стандартам других операционных систем, что позволяет эффективно покрыть существующий спрос, подчеркнул Шпак.