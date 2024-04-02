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В России
Опубликовано 02 апреля 2024, 16:16
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В России выпустят браузерную игру для вовлечения школьников в IT

Про медведей-исследователей
Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) готовится к выпуску браузерной игры под названием «Талантливый медведь», которая призвана заинтересовать школьников в области инженерии и программирования. Главный акцент в игре будет сделан на виртуальных медведях-исследователях, погружающих игроков в мир современных технологий и научных открытий.
В России выпустят браузерную игру для вовлечения школьников в IT
© Ferra

Цель проекта — познакомить школьников с возможностями обучения в технологических университетах, развивать навыки в области информационных технологий, робототехники и других современных направлений. Игра будет состоять из 10 эпизодов, каждый из которых откроет перед игроками новые миры и технологии.

Особенностью проекта станет возможность игроков улучшать своих виртуальных персонажей, принимая участие в мероприятиях национальной киберфизической платформы «Берлога». Игра также будет связана с профилем школьника на платформе, что поможет ассоциировать опыт игрока с его участником виртуального мира.

Президент кружкового движения НТИ выразил надежду, что «Талантливый медведь» привлечет как увлеченных технологиями школьников, так и тех, кто пока не задумывается о будущем в этой области. К игре будут привлечены как старшеклассники, увлеченные математикой и физикой, так и те, кто интересуется компьютерными играми и блогами, но не знает, как связать свои интересы с будущей профессией.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#игры
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#Россия
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#школа
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#браузер
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#IT