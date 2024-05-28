В России выпустят Цифровой кодекс

Опубликовано 28 мая 2024, 19:31
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В России выпустят Цифровой кодексВ середине 2025 года
Максут Шадаев, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, заявил на TAdviser SummIT, что первая версия Цифрового кодекса — свода всего регулирования в IT-сфере — ожидается в середине 2025 года. Ранее член СПЧ Игорь Ашманов высказывал мнение, что на разработку может уйти много времени.
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Существующая регуляторика в области цифровизации фрагментарна, и поэтому было принято решение разработать комплексный Кодекс. Он будет включать все аспекты регулирования в цифровой сфере, включая защиту данны, отметил глава Министерства Максут Шадаев.
Представление первой версии Кодекса ожидается в середине следующего года, а затем планируется его внесение на рассмотрение в Государственную Думу, добавил глава ведомства.