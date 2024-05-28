В России выпустят Цифровой кодекс

Существующая регуляторика в области цифровизации фрагментарна, и поэтому было принято решение разработать комплексный Кодекс. Он будет включать все аспекты регулирования в цифровой сфере, включая защиту данны, отметил глава Министерства Максут Шадаев.

Представление первой версии Кодекса ожидается в середине следующего года, а затем планируется его внесение на рассмотрение в Государственную Думу, добавил глава ведомства.