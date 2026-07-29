В России выпустят первый полностью созданный с помощью ИИ фильм

Автор сценария и режиссер Константин Кузнецов сообщил, что в работе использовали ИИ для создания всего фильма. В картине будут показаны более 50 классических живописных полотен, которые получили анимационное воплощение.

При подготовке проекта авторы консультировались с фондом имени М. И. Кутузова, чтобы точнее передать исторические события.

Продолжительность фильма составит 40 минут. Сейчас создатели оформляют прокатное удостоверение и обсуждают размещение картины на нескольких стриминговых платформах. Получение разрешения на показ стало отдельной задачей, так как ранее полностью созданные с помощью ИИ фильмы не проходили процедуру допуска к прокату, отметил Кузнецов.