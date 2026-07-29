В России выпустят первый полностью созданный с помощью ИИ фильм

Опубликовано 29 июля 2026, 13:281 мин.
В России выпустят первый полностью созданный с помощью ИИ фильмДокументальная лента расскажет о Кутузове
В России готовится к выходу первый научно-популярный документальный фильм, полностью созданный с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Картина посвящена полководцу Михаилу Кутузову и должна выйти летом или осенью 2026 года, пишет ТАСС.
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Автор сценария и режиссер Константин Кузнецов сообщил, что в работе использовали ИИ для создания всего фильма. В картине будут показаны более 50 классических живописных полотен, которые получили анимационное воплощение.
При подготовке проекта авторы консультировались с фондом имени М. И. Кутузова, чтобы точнее передать исторические события.
Продолжительность фильма составит 40 минут. Сейчас создатели оформляют прокатное удостоверение и обсуждают размещение картины на нескольких стриминговых платформах. Получение разрешения на показ стало отдельной задачей, так как ранее полностью созданные с помощью ИИ фильмы не проходили процедуру допуска к прокату, отметил Кузнецов.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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