В России выпустят протез, управляемый как собственной рукой

Согласно словам Давидюка, протезы современности высокотехнологичны, но не полностью заменяют руку. Однако внутреннее стремление пользователей к управлению протезом, как своей рукой, вдохновляет исследователей на создание более совершенных решений.

Кроме того, в мае 2024 года «Моторика» заключила соглашение с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА РФ о создании кластера, который будет сосредоточен на купировании фантомных болей после ампутаций и придании протезам чувствительности.