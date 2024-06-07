В России выпустят протез, управляемый как собственной рукой

Опубликовано 07 июня 2024, 19:20
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В России выпустят протез, управляемый как собственной рукойЧерез два года
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор компании «Моторика» Андрей Давидюк объявил о планах разработать протез руки, который пользователь сможет управлять так же, как своей собственной. Этот амбициозный проект, над которым работают ученые и конструкторы из компании, резидента фонда «Сколково» (группа ВЭБ. РФ), планируется к выпуску через два-три года.
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Согласно словам Давидюка, протезы современности высокотехнологичны, но не полностью заменяют руку. Однако внутреннее стремление пользователей к управлению протезом, как своей рукой, вдохновляет исследователей на создание более совершенных решений.
Кроме того, в мае 2024 года «Моторика» заключила соглашение с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА РФ о создании кластера, который будет сосредоточен на купировании фантомных болей после ампутаций и придании протезам чувствительности.