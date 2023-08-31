В России вырос ранок частного образования

В России вырос ранок частного образованияКоличество госучреждений в отрасли в то же время сократилось на 7,3%
В России за три года выросло количество организаций в сфере частного образования на 37,3%, а число государственных учреждений в сфере сократилось на 7,3%. Говорится в исследовании «Контур.Фокуса», на которые ссылается ТАСС.
Рынок частного образования в России растет, тем самым замещая собой закрытые госучреждения, пишут авторы работы. Эксперты API «Контур.Фокуса», изучая, состояние рынка российского образования брали период с августа 2020 года по август 2023 года: количество госучреждений уменьшилось на 7,3%. При этом предпринимателей стало больше на 22,7%, а частных компаний - на 37,3%", - говорится в сообщении.
На август 2023 года в России работают 182,4 тыс. образовательных организаций, из них: 107,5 тыс. - государственные организации, 10,2 тыс. - негосударственные организации, а 64,5 тыс. - ИП.
40,8% от общего числа составляет дополнительное образование детей и взрослых, 22,5% - школьное образование, 19,6% - дошкольное.
Высшее образование можно получить только в 1,4% зарегистрированных организаций.