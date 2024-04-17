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В России
Опубликовано 17 апреля 2024, 10:04
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В России вырос спрос на IT-специалистов из «провинции»

С 2022 года
Согласно результатам исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и маркетплейса локальных брендов Flowwow, с 2022 года количество приглашений на IT-вакансии в Москве и Петербурге, адресованных местным специалистам, составило 66%. В то же время спрос на IT-кадры из регионов увеличился практически вдвое за два года.
В России вырос спрос на IT-специалистов из «провинции»

© Ferra.ru

Исследование показало, что кандидаты из регионов, особенно из Краснодарского края, стали чаще получать приглашения на собеседования в Москве и Петербурге. Этот тренд связан с возможностью удаленной работы, которая стала широко распространена после 2020 года.

Технический директор маркетплейса Flowwow Дмитрий Шестернин отметил, что зарплатные ожидания региональных IT-специалистов стали ближе к московским и петербургским. Это способствует росту интереса работодателей к набору персонала из регионов.

Хотя количество активных вакансий для IT-специалистов в Москве и Петербурге временно снизилось, рынок практически восстановился к уровню 2022 года. Это свидетельствует о стабильном спросе на IT-кадры в столичных компаниях.

Руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова подчеркнула, что интерес к региональным IT-специалистам обусловлен не только восстановлением спроса на IT-кадры, но и ускоренным развитием IT-проектов по импортозамещению.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#вакансии
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#IT
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#технологии
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