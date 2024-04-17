В России вырос спрос на IT-специалистов из «провинции»

Исследование показало, что кандидаты из регионов, особенно из Краснодарского края, стали чаще получать приглашения на собеседования в Москве и Петербурге. Этот тренд связан с возможностью удаленной работы, которая стала широко распространена после 2020 года.

Технический директор маркетплейса Flowwow Дмитрий Шестернин отметил, что зарплатные ожидания региональных IT-специалистов стали ближе к московским и петербургским. Это способствует росту интереса работодателей к набору персонала из регионов.

Хотя количество активных вакансий для IT-специалистов в Москве и Петербурге временно снизилось, рынок практически восстановился к уровню 2022 года. Это свидетельствует о стабильном спросе на IT-кадры в столичных компаниях.

Руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова подчеркнула, что интерес к региональным IT-специалистам обусловлен не только восстановлением спроса на IT-кадры, но и ускоренным развитием IT-проектов по импортозамещению.