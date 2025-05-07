В России вырос спрос на колонки и пауэрбанки перед майскими праздниками

Основная причина роста интереса — активный отдых. Многие проводят выходные за городом или в поездках, где важно сохранить заряд устройств и иметь возможность слушать музыку. В категории колонок рост продаж в штуках составил 80%, а в денежном выражении — 36%. Средняя стоимость покупки снизилась на 12%, что говорит о смещении спроса в сторону более доступных моделей. Лучшими по продажам стали бренды Anker, Tronsmart и Xiaomi.

Внешние аккумуляторы также показали уверенный рост. Их продажи увеличились на 42% в штуках и на 37% в рублях. Самыми популярными оказались пауэрбанки емкостью 10 000 мАч — на них приходится половина всех продаж. Чаще всего покупали устройства от Xiaomi, Akai и uBear.

Самый высокий спрос на портативную электронику зафиксирован в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Это объясняется высокой плотностью населения и традиционно активным стилем жизни горожан.