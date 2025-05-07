В России
Опубликовано 07 мая 2025, 16:19
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В России вырос спрос на колонки и пауэрбанки перед майскими праздниками

На фоне выездов на природу и путешествий
По данным МТС, в преддверии и во время майских праздников россияне стали значительно чаще покупать портативную технику. С 28 апреля по 4 мая продажи беспроводных колонок и внешних аккумуляторов в розничной сети компании выросли на 25% по сравнению с началом апреля. Это максимальные показатели с начала 2025 года.
В России вырос спрос на колонки и пауэрбанки перед майскими праздниками

© Ferra.ru

Основная причина роста интереса — активный отдых. Многие проводят выходные за городом или в поездках, где важно сохранить заряд устройств и иметь возможность слушать музыку. В категории колонок рост продаж в штуках составил 80%, а в денежном выражении — 36%. Средняя стоимость покупки снизилась на 12%, что говорит о смещении спроса в сторону более доступных моделей. Лучшими по продажам стали бренды Anker, Tronsmart и Xiaomi.

Внешние аккумуляторы также показали уверенный рост. Их продажи увеличились на 42% в штуках и на 37% в рублях. Самыми популярными оказались пауэрбанки емкостью 10 000 мАч — на них приходится половина всех продаж. Чаще всего покупали устройства от Xiaomi, Akai и uBear.

Самый высокий спрос на портативную электронику зафиксирован в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Это объясняется высокой плотностью населения и традиционно активным стилем жизни горожан.

Источник:МТС
Автор:Ингела Воробьева
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