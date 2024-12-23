В России вырос спрос на системы распознавания поддельных документов

Опубликовано 23 декабря 2024, 16:331 мин.
В России вырос спрос на системы распознавания поддельных документовКоличество запросов на антифрод-решения увеличилось вдвое
В 2024 году в России увеличился спрос на системы для распознавания поддельных документов. Это связано с ростом числа преступлений, связанных с подделкой различных документов. По данным генерального директора компании Smart Engines, доктора технических наук Владимира Арлазарова, в этом году количество запросов на антифрод-системы выросло вдвое, и этот тренд, вероятно, продолжится в будущем.
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Особое внимание привлекает увеличение случаев подделки документов, не относящихся к удостоверениям личности. За последний год на 12% возросло количество фальшивок, таких как нотариальные доверенности, судебные приказы, свидетельства о регистрации предприятий и другие важные документы. Эксперты связывают это с расширением арсенала мошенников, которые все чаще используют современные технологии, включая искусственный интеллект, для создания качественных и трудновыявляемых подделок.
Кроме того, еще одной причиной роста числа подделок является халатное отношение организаций к защите персональных данных. Масштабные утечки информации дают злоумышленникам доступ к данным, которые они затем используют для создания фальшивых документов.