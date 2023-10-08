В России вырос спрос на складные смартфоны

У «М.Видео-Эльдорадо» продажи за девять месяцев этого года выросли в 4,3 раза по сравнению с предыдущим годом. Пресс-служба МТС в свою очередь сообщила, что в третьем квартале текущего года на российском рынке было продано 21 400 складных смартфонов, объем продаж составил 2,6 млрд рублей. А таких розничных сетях, как Мегафон и Yota, продажи складных смартфонов в третьем квартале выросли в четыре раза.

Такой резкий рост спроса на складные смартфоны отражает растущий интерес российских потребителей к инновационным мобильным технологиям (ну и желании сэкономить, если говорить про китайские модели).