В России выросла средняя зарплата в IT-сфере на 12,5%

Наивысшие средние зарплаты наблюдаются среди работников 35−44 лет (152 тыс. рублей) и 45−54 лет (133 тыс. рублей). По регионам лидируют Москва (217 тыс. рублей), Московская область (157 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (151 тыс. рублей). На второй план выходят Республика Татарстан (115 тыс. рублей) и Новосибирская область (113 тыс. рублей).

Эксперты также отметили, что более половины работников IT-компаний сконцентрированы в столичных и крупных регионах.