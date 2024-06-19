Опубликовано 19 июня 2024, 11:43
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В России выросла средняя зарплата в IT-сфере на 12,5%До 123 тыс. рублей
Согласно данным исследования «Работа.ру» и «СберАналитика», за первый квартал 2024 года средняя заработная плата в сфере информационных технологий увеличилась до 123 тыс. рублей, что на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно выросли зарплаты молодых специалистов до 35 лет, увеличившись на 16,5%.
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Наивысшие средние зарплаты наблюдаются среди работников 35−44 лет (152 тыс. рублей) и 45−54 лет (133 тыс. рублей). По регионам лидируют Москва (217 тыс. рублей), Московская область (157 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (151 тыс. рублей). На второй план выходят Республика Татарстан (115 тыс. рублей) и Новосибирская область (113 тыс. рублей).
Эксперты также отметили, что более половины работников IT-компаний сконцентрированы в столичных и крупных регионах.