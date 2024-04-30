В России выросли кибератаки на сайты покупки билетов в два раза

Эксперт отмечает, что рост атак связан с повышенным спросом на билеты на майские праздники. Злоумышленники стремятся нанести компаниям репутационный и финансовый ущерб, а также создать трудности для пассажиров.

По данным «Солар», количество атак с 1 по 29 апреля выросло со 150 тыс. до 350 тыс. в сутки.

Пашков рекомендует компаниям и госструктурам усилить меры защиты от веб-атак и DDoS-атак, чтобы обезопасить свои онлайн-ресурсы.

В период праздников возрастает активность мошенников, поэтому важно быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.