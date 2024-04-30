В России выросли кибератаки на сайты покупки билетов в два раза

Опубликовано 30 апреля 2024, 17:15
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В России выросли кибератаки на сайты покупки билетов в два разаИз-за майских праздников
С начала апреля количество веб-атак на сайты грузопассажирских перевозок выросло более чем в два раза. Об этом сообщил руководитель направлений WAF и Anti-DDoS группы компаний «Солар» Алексей Пашков.
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Эксперт отмечает, что рост атак связан с повышенным спросом на билеты на майские праздники. Злоумышленники стремятся нанести компаниям репутационный и финансовый ущерб, а также создать трудности для пассажиров.
По данным «Солар», количество атак с 1 по 29 апреля выросло со 150 тыс. до 350 тыс. в сутки.
Пашков рекомендует компаниям и госструктурам усилить меры защиты от веб-атак и DDoS-атак, чтобы обезопасить свои онлайн-ресурсы.
В период праздников возрастает активность мошенников, поэтому важно быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.