В России выросли продажи умных часов для детей перед каникулами

За первые пять месяцев этого года продажи детских умных часов в денежном выражении выросли на 17% по сравнению с прошлым годом, хотя в натуральном выражении рост составил всего 2%. Средняя цена на такие гаджеты увеличилась на 3,6% и сейчас составляет примерно 5240 рублей.

В ассортименте Билайна появились новые бренды Fontel и Leef, которые предлагают устройства в более доступном ценовом сегменте. Самыми популярными остаются модели брендов ELARI, Leef и Geozon.

Современные детские часы получают новые функции, включая датчики ультрафиолета и уровня кислорода в крови, голосовых помощников и возможность аудиомониторинга. Однако основные востребованные опции — отслеживание местоположения ребенка, настройка геозон, кнопка SOS и защита от незнакомых номеров.

В то же время продажи детских планшетов снизились на 40% в денежном выражении. Это связано с общим спадом на рынке планшетов и резким ростом их средней цены — на 64% за год.