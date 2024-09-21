В России выросло число пользователей сервисов знакомств

На протяжении двух лет самым популярным возрастным сегментом остаются пользователи в возрасте 40−45 лет, составляющие более 25% от всех посетителей. Вторую позицию занимают клиенты в возрасте 35−40 лет, а на третьей строчке находятся пользователи 30−35 лет.

Интересно, что в 2024 году увеличилась доля мужчин, использующих дейтинг-сервисы: если в 2023 году она составляла 55,2%, то в этом году достигла 57,1%.