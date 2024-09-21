В России выросло число пользователей сервисов знакомств

Опубликовано 21 сентября 2024, 20:501 мин.
В России выросло число пользователей сервисов знакомствНа 10%
Аналитики из «Билайна» выяснили, что в 2024 году россияне значительно активизировались на сервисах знакомств, увеличив число пользователей на более чем 10% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За первые восемь месяцев текущего года количество людей, использующих дейтинг-сервисы, продолжает расти, несмотря на небольшое снижение трафика на них, составившее 0,5%.
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На протяжении двух лет самым популярным возрастным сегментом остаются пользователи в возрасте 40−45 лет, составляющие более 25% от всех посетителей. Вторую позицию занимают клиенты в возрасте 35−40 лет, а на третьей строчке находятся пользователи 30−35 лет.
Интересно, что в 2024 году увеличилась доля мужчин, использующих дейтинг-сервисы: если в 2023 году она составляла 55,2%, то в этом году достигла 57,1%.