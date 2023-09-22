В России вывели два сорта растений для решения проблемы нехватки кормов

21:58, 22 сентября 2023
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В России вывели два сорта растений для решения проблемы нехватки кормовОни устойчивы к морозам и дают большую урожайность
Ученые Омского аграрного научного центра вывели два сорта растений которые устойчивы к засухе и имеют повышенную урожайность. К ним относятся травы эспарцета и люцерны. Они смогут помочь решить проблему нехватки кормов в Сибири, пишет ТАСС.
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Также как сообщили в научном центре, выведен сорт озимой ржи, который устойчив к морозу и дает урожай на 10% больше, пишет ТАСС.
Мы видим проблемы с кормами, поэтому передали на государственные испытания два сорта эспарцета и люцерны. Они лучше стандартных сортов по всем показателям - от засухоустойчивости до урожайности и качества получаемой зеленой массы.
Петр Николаев
Руководитель селекционного центра Омского АНЦ