В России вывели морозостойкие зерновые культуры

Селекция новых сортов основана на анализе генома растений и выявлении генов, отвечающих за необходимые характеристики. Ученые отметили, что для создания улучшенных сортов используется естественное скрещивание, что исключает вмешательство в последовательность ДНК. Процесс разработки занимает от 10 до 12 лет с момента выявления нужных генов до регистрации нового сорта в Государственном реестре.

Среди новых сортов особое внимание уделено озимым культурам, которые требуют повышенной зимостойкости. Испытания показали, что новые сорта могут давать качественную муку, подходящую для хлебопечения, а их ячмень с гладкими остями особенно предпочтителен для скармливания животным. В настоящее время разработки находятся на стадии испытаний и патентования, после чего новые сорта будут доступны для агрохолдингов.