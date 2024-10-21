В России
Опубликовано 21 октября 2024, 17:23
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В России вывели морозостойкие зерновые культуры

Которые обеспечат высокий урожай
Специалисты НОЦ «Енисейская Сибирь» представили новые сорта зерновых культур, предназначенные для производства хлеба и кормов для скота. По данным проекта, новые виды пшеницы, ячменя и овса не только не уступают существующим аналогам, но и превосходят их по урожайности на 10−15%. Они адаптированы к сибирским климатическим условиям и обладают повышенной морозостойкостью.
В России вывели морозостойкие зерновые культуры

© Ferra.ru

Селекция новых сортов основана на анализе генома растений и выявлении генов, отвечающих за необходимые характеристики. Ученые отметили, что для создания улучшенных сортов используется естественное скрещивание, что исключает вмешательство в последовательность ДНК. Процесс разработки занимает от 10 до 12 лет с момента выявления нужных генов до регистрации нового сорта в Государственном реестре.

Среди новых сортов особое внимание уделено озимым культурам, которые требуют повышенной зимостойкости. Испытания показали, что новые сорта могут давать качественную муку, подходящую для хлебопечения, а их ячмень с гладкими остями особенно предпочтителен для скармливания животным. В настоящее время разработки находятся на стадии испытаний и патентования, после чего новые сорта будут доступны для агрохолдингов.