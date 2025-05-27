В России выяснили, что дети в 4 года уже умеют «читать» чужие эмоции

Дошкольникам и младшим школьникам показывали две фотографии ребенка, сидящего рядом с игрушками — на одной он был с другом, а на другой — один. Лицо ребенка на фото было скрыто, поэтому дети должны были опираться на описание ситуации, чтобы понять, какие эмоции испытывает ребенок. Затем им давали дополнительную информацию о том, что игра с другом была последней, и теперь ребенок ждет его возвращения.

Результаты показали, что дети видели более радостные эмоции у ребенка, который был с другом, и грусть — у того, кто сидел один. Но когда им рассказали, что друг уходит навсегда, оценка менялась — эмоции становились более грустными. А ребенка в одиночестве стали воспринимать как ожидающего возвращения друга и считали более позитивным, отметили в пресс-службе.

Оказалось, что даже четырехлетки способны пересматривать первоначальные выводы, получив дополнительную информацию. При этом все дети становились увереннее в своих оценках, когда понимали контекст происходящего. Старшие участники чаще ссылались на обстоятельства при объяснении своего выбора.

Исследование показало: дети не просто воспринимают эмоции, а активно их анализируют, используя доступные данные.