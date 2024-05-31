В России выяснили, что ковид может вызывать заболевания щитовидной железы

Пандемия COVID-19 оказывает влияние на состояние здоровья, в том числе на работу щитовидной железы. Повышенное количество случаев заболеваний замечено не только у женщин, но и у мужчин, что может быть связано с иммунной реакцией на вирус.

Ученые отмечают, что обращения с жалобами на состояние щитовидной железы стали чаще. Однако остается вопрос, вызывает ли сам вирус рост опухолей или их чаще выявляют за счет увеличенного внимания к состоянию здоровья.

Эти исследования помогут лучше понять последствия пандемии и разработать методы профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы.