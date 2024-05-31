В России выяснили, что ковид может вызывать заболевания щитовидной железы

Опубликовано 31 мая 2024, 15:45
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В России выяснили, что ковид может вызывать заболевания щитовидной железыКоторое может проявится через несколько лет
Ученые из Центральной научно-исследовательской лаборатории С. И. Георгиевского Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского выяснили, что ковид может стать причиной заболевания щитовидной железы. Это может проявиться сразу после болезни или через несколько лет.
Пандемия COVID-19 оказывает влияние на состояние здоровья, в том числе на работу щитовидной железы. Повышенное количество случаев заболеваний замечено не только у женщин, но и у мужчин, что может быть связано с иммунной реакцией на вирус.
Ученые отмечают, что обращения с жалобами на состояние щитовидной железы стали чаще. Однако остается вопрос, вызывает ли сам вирус рост опухолей или их чаще выявляют за счет увеличенного внимания к состоянию здоровья.
Эти исследования помогут лучше понять последствия пандемии и разработать методы профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы.