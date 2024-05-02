В России выявили генетические факторы врожденных пороков сердца

В результате работы ученых были обнаружены генетические мутации, связанные с развитием пороков сердца и других врожденных аномалий. Это позволит родителям проанализировать риск возникновения подобных пороков у будущих детей и принять соответствующие меры предосторожности.

По словам специалистов, врожденные пороки сердца являются одной из основных причин детской смертности, и чаще всего они наблюдаются при хромосомных аномалиях. Однако, благодаря проведенному исследованию, стало возможным выявить генетические факторы, ответственные за подобные аномалии.

Результаты исследования помогут улучшить диагностику и прогнозирование врожденных пороков сердца у детей, что позволит врачам и родителям принимать более обоснованные решения о дальнейшем лечении и планировании беременности.