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В России
Опубликовано 02 мая 2024, 18:33
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В России выявили генетические факторы врожденных пороков сердца

У детей
Ученые из Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) совместно с коллегами из других медицинских университетов России провели исследование, раскрывающее генетические механизмы врожденных пороков сердца у детей.
В России выявили генетические факторы врожденных пороков сердца

© Ferra.ru

В результате работы ученых были обнаружены генетические мутации, связанные с развитием пороков сердца и других врожденных аномалий. Это позволит родителям проанализировать риск возникновения подобных пороков у будущих детей и принять соответствующие меры предосторожности.

По словам специалистов, врожденные пороки сердца являются одной из основных причин детской смертности, и чаще всего они наблюдаются при хромосомных аномалиях. Однако, благодаря проведенному исследованию, стало возможным выявить генетические факторы, ответственные за подобные аномалии.

Результаты исследования помогут улучшить диагностику и прогнозирование врожденных пороков сердца у детей, что позволит врачам и родителям принимать более обоснованные решения о дальнейшем лечении и планировании беременности.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#здоровье
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#дети
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#Сердце