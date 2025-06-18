В России выявили, как у людей с биполярным расстройством искажается реальность

В пресс-службе пресс-НИУ ВШЭ сообщили, что в исследовании участвовали 22 пациента с биполярным расстройством и 27 здоровых добровольцев. Участникам предлагали простую компьютерную игру, в которой нужно было выбирать между красными и синими изображениями, чтобы заработать максимальное количество очков. Однако вероятность выигрыша менялась через каждые несколько десятков раундов, и игрокам нужно было вовремя корректировать свои решения.

При этом ученые следили за активностью мозга участников с помощью магнитной энцефалографии. Выяснилось, что пациенты с биполярным расстройством чаще ошибались, потому что переоценивали изменения в игровой среде. Такие искажения восприятия сохранялись даже в периоды ремиссии, когда внешние симптомы болезни отсутствовали.

Кроме того, у больных выявили отличия в работе участков мозга, ответственных за принятие решений, — медиальной префронтальной, орбифронтальной и передней поясной коры.