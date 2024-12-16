В России выявили проблемы со сном и зависимостью от телефонов у подростков

По словам профессора Юлии Елисеевой, менее 60 минут физической активности в день считаются недостаточными для подростков, организм которых нуждается в регулярных нагрузках. Однако именно старшеклассники чаще всего отказываются от спорта, объясняя это нехваткой времени и чрезмерной учебной нагрузкой. Лишь 5−15% подростков продолжают посещать спортивные секции.

Еще одной проблемой стала чрезмерная увлеченность гаджетами. Более 90% старшеклассников ежедневно проводят за экранами электронных устройств более двух часов. Это не только сокращает их физическую активность, но и отрицательно сказывается на качестве сна. Как показало исследование, около 70% подростков спят менее восьми часов в сутки, что мешает восстановлению организма и нормальному росту.

Эксперты отмечают, что вечернее использование гаджетов нарушает биологические ритмы подростков. Даже находясь в постели, многие продолжают пользоваться телефонами и планшетами, что сокращает время ночного отдыха.