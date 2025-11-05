В России за два года запатентовали 300 беспилотных технологий

С 2020 по 2025 год в авиационной отрасли оформлено свыше 3 тысяч инноваций. Согласно целевым показателям, к 2030 году доля отечественных беспилотных авиационных систем должна достичь 70%. Среди лидеров по патентованию — Университет Иннополис и профильные научные институты.

В сфере пилотируемой авиации с начала 2020 года также получено более 1 тысячи патентов. Одной из разработок стал пассажирский самолёт местных воздушных линий на 18−24 места, созданный в ЦАГИ. Его конструкция включает крыло с выдвижным надкрылком, что повышает безопасность взлёта и посадки. Специалисты института также запатентовали систему дистанционного управления для региональных самолётов.