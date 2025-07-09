В России заблокировали более 44 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году

Правительство проводит системную работу, направленную на защиту граждан в цифровом пространстве, и Роскомнадзор активно выявляет и закрывает мошеннические ресурсы. Благодаря оперативным действиям ведомства количество заблокированных сайтов мошенников существенно выросло.

Кроме того, в первой половине 2025 года специалисты Роскомнадзора отразили около 4,5 тысячи DDoS-атак, которые направлены на вывод из строя интернет-ресурсов. Также за этот период были заблокированы более 46 тысяч фишинговых сайтов — ресурсов, созданных для кражи персональных данных пользователей. Помимо этого, ведомство закрыло почти 300 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение.