В России заблокировали более 44 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году

Опубликовано 09 июля 2025, 14:011 мин.
В России заблокировали более 44 тысяч мошеннических сайтов в 2024 годуРоскомнадзор усилил борьбу с онлайн-мошенниками
В 2024 году Роскомнадзор заблокировал свыше 44 тысяч сайтов, связанных с мошенничеством. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, отметив важную роль ведомства в обеспечении безопасности пользователей в интернете.
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Правительство проводит системную работу, направленную на защиту граждан в цифровом пространстве, и Роскомнадзор активно выявляет и закрывает мошеннические ресурсы. Благодаря оперативным действиям ведомства количество заблокированных сайтов мошенников существенно выросло.
Кроме того, в первой половине 2025 года специалисты Роскомнадзора отразили около 4,5 тысячи DDoS-атак, которые направлены на вывод из строя интернет-ресурсов. Также за этот период были заблокированы более 46 тысяч фишинговых сайтов — ресурсов, созданных для кражи персональных данных пользователей. Помимо этого, ведомство закрыло почти 300 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение.