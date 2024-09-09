В России зафиксировали серию кибератак с использованием неизвестного бэкдора Loki

Опубликовано 09 сентября 2024, 07:371 мин.
В России зафиксировали серию кибератак с использованием неизвестного бэкдора LokiОни затронули более 10 предприятий
В «Лаборатории Касперского» зафиксировали в июле серию кибератак на более чем 10 российских компаний с использованием ранее неизвестного бэкдора Loki. Бэкдор создан на базе фреймворка Mythic, который был разработан для оценки защищенности систем, но активно используется злоумышленниками.
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Loki позволяет атакующим выполнять команды на зараженном устройстве, загружать вредоносные файлы и похищать конфиденциальные данные. В некоторых случаях атаки приводили к полной утрате всех данных на зараженных системах.
Эксперты предполагают, что злоумышленники распространяют Loki через электронную почту, обманывая пользователей запустить вредоносный файл. Для защиты «Лаборатория Касперского» рекомендует использовать многоуровневую безопасность, обновлять ПО и обучать сотрудников навыкам распознавания кибератак.