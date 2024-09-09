В России зафиксировали серию кибератак с использованием неизвестного бэкдора Loki

Loki позволяет атакующим выполнять команды на зараженном устройстве, загружать вредоносные файлы и похищать конфиденциальные данные. В некоторых случаях атаки приводили к полной утрате всех данных на зараженных системах.

Эксперты предполагают, что злоумышленники распространяют Loki через электронную почту, обманывая пользователей запустить вредоносный файл. Для защиты «Лаборатория Касперского» рекомендует использовать многоуровневую безопасность, обновлять ПО и обучать сотрудников навыкам распознавания кибератак.