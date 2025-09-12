В России займутся правовым регулированием ИИ

По словам Шувалова, существующее законодательство не успевает за стремительным развитием технологий. Особую актуальность приобретают вопросы авторского права, определения ответственности разработчиков и ценностного содержания создаваемых продуктов.

В сотрудничестве примут участие Сколтех, Московская школа управления «Сколково» и МГУ им. Ломоносова. Совместная работа будет направлена на формирование правовой базы, которая обеспечит защиту интересов авторов и разработчиков при одновременном соблюдении общественных интересов.

Шувалов подчеркнул, что поддержка создателей контента должна быть не только правилом хорошего тона, но и законодательной нормой.