В России займутся правовым регулированием ИИ

Опубликовано 12 сентября 2025, 23:041 мин.
В России займутся правовым регулированием ИИСовместная работа ВЭБ. РФ и университетов
ВЭБ. РФ сообщила о сотрудничестве с ведущими университетами страны для развития правового регулирования искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее заявление сделал председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
По словам Шувалова, существующее законодательство не успевает за стремительным развитием технологий. Особую актуальность приобретают вопросы авторского права, определения ответственности разработчиков и ценностного содержания создаваемых продуктов.
В сотрудничестве примут участие Сколтех, Московская школа управления «Сколково» и МГУ им. Ломоносова. Совместная работа будет направлена на формирование правовой базы, которая обеспечит защиту интересов авторов и разработчиков при одновременном соблюдении общественных интересов.
Шувалов подчеркнул, что поддержка создателей контента должна быть не только правилом хорошего тона, но и законодательной нормой.