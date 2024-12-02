В России займутся разработкой стратосферных аэростатов

В рамках проекта планируется создание свободного аэростата с автоматизированной системой пневмобалансировки. Эта система самостоятельно регулирует давление в баллонетах — внутренних камерах, поддерживающих форму аэростата. Такая технология позволяет устройству адаптироваться к изменениям высоты, температуры и давления, что обеспечивает длительные полеты.

Кроме того, разработчики займутся созданием привязного аэростата объемом до 5 тыс. кубических метров. Для этого предусмотрено удерживающее устройство, система электропитания и главная лебедка, обеспечивающая устойчивость и функциональность комплекса.

Одним из главных преимуществ аэростатов является их доступная стоимость в производстве и эксплуатации, особенно при промышленном выпуске. Такие устройства могут стабильно работать на различных высотах, выполняя задачи мониторинга, связи и другие специализированные функции.