В России
Опубликовано 16 июля 2026, 22:38
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В России займутся развитием биопечати для здорового долголетия

Технологии внедрят в медицине и диагностике
Российские ведомства начнут разработку и внедрение биомедицинских технологий, связанных с увеличением продолжительности здоровой жизни. В работу войдут Министерство науки и высшего образования, Министерство здравоохранения, Федеральное медико-биологическое агентство и Роспотребнадзор. В список направлений вошла биопечать, пишет ТАСС.
В России займутся развитием биопечати для здорового долголетия

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Согласно правительственному документу, ведомствам поручено внедрять научные разработки на основе молекулярно-генетических методов прогнозирования, диагностики и контроля заболеваний.

Ведомства должны будут ежегодно представлять отчеты о результатах работы. Первый доклад о выполнении задач планируется направить в правительство России в 2027 году.

Ранее стало известно, что Минпромторг проводит клинические исследования нейроинтерфейса. Он предназначен для управления протезами с помощью сигналов мозга. Разработка должна обеспечить управление искусственными конечностями силой мысли.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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