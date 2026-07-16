В России займутся развитием биопечати для здорового долголетия

Согласно правительственному документу, ведомствам поручено внедрять научные разработки на основе молекулярно-генетических методов прогнозирования, диагностики и контроля заболеваний.

Ведомства должны будут ежегодно представлять отчеты о результатах работы. Первый доклад о выполнении задач планируется направить в правительство России в 2027 году.

Ранее стало известно, что Минпромторг проводит клинические исследования нейроинтерфейса. Он предназначен для управления протезами с помощью сигналов мозга. Разработка должна обеспечить управление искусственными конечностями силой мысли.