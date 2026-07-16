В России займутся развитием биопечати для здорового долголетия

Опубликовано 16 июля 2026, 22:381 мин.
В России займутся развитием биопечати для здорового долголетияТехнологии внедрят в медицине и диагностике
Российские ведомства начнут разработку и внедрение биомедицинских технологий, связанных с увеличением продолжительности здоровой жизни. В работу войдут Министерство науки и высшего образования, Министерство здравоохранения, Федеральное медико-биологическое агентство и Роспотребнадзор. В список направлений вошла биопечать, пишет ТАСС.
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Согласно правительственному документу, ведомствам поручено внедрять научные разработки на основе молекулярно-генетических методов прогнозирования, диагностики и контроля заболеваний.
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