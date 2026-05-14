В России займутся здоровьем в Арктике

Опубликовано 14 мая 2026, 19:581 мин.
В России займутся здоровьем в АрктикеВ рамках сотрудничества
Фармкомпания «Промомед» и Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова заключили соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения в Арктике. Документ подписали на Петербургском медицинском инновационном форуме.
Стороны планируют провести масштабное исследование состояния здоровья жителей арктических регионов. Ученые намерены изучить общее и метаболическое здоровье населения, а также влияние факторов риска на работников и жителей Севера.
В компании отметили, что в арктических регионах фиксируются высокий уровень ежедневного стресса, рост заболеваемости, инвалидизации трудоспособного населения и снижение продолжительности жизни. Также подчеркивается, что крупные исследования здоровья населения Арктики не проводились несколько десятилетий.