В России займутся здоровьем в Арктике

Стороны планируют провести масштабное исследование состояния здоровья жителей арктических регионов. Ученые намерены изучить общее и метаболическое здоровье населения, а также влияние факторов риска на работников и жителей Севера.

В компании отметили, что в арктических регионах фиксируются высокий уровень ежедневного стресса, рост заболеваемости, инвалидизации трудоспособного населения и снижение продолжительности жизни. Также подчеркивается, что крупные исследования здоровья населения Арктики не проводились несколько десятилетий.