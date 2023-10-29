В России заинтересовались психотехнологиями для полета на Марс

Практика измененного состояния сознания рассматривается как способ инициирования изменений метаболизма и воздействия на нервную систему. Это может упростить организацию экспедиции на Марс, снизив необходимость транспортировки большого количества материалов для экипажа на долгие космические полеты, добавил ученый.

Бубеев уточнил, что медитативные техники могут помочь сформировать уровень умственной активности и сосредоточенности при физическом и эмоциональном спокойствии. Ученые изучают различные состояния медитации и их связь с мозговой активностью.