В России заинтересовались психотехнологиями для полета на Марс

В России заинтересовались психотехнологиями для полета на МарсЧто поможет упростить организацию миссий на Марс
Заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по научной работе Юрий Бубеев сообщил, что ученые вуза изучают методы, позволяющие погрузить человека в измененное состояние сознания. Это исследование особенно важно в контексте миссий на Марс и обратно, пишет РИА Новости.
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Практика измененного состояния сознания рассматривается как способ инициирования изменений метаболизма и воздействия на нервную систему. Это может упростить организацию экспедиции на Марс, снизив необходимость транспортировки большого количества материалов для экипажа на долгие космические полеты, добавил ученый.
Бубеев уточнил, что медитативные техники могут помочь сформировать уровень умственной активности и сосредоточенности при физическом и эмоциональном спокойствии. Ученые изучают различные состояния медитации и их связь с мозговой активностью.