В России заинтересовались уровнем внедрения ИИ в экономику

Цель опроса — измерить текущее состояние и эффективность использования ИИ в стране. Собранные данные будут использованы для оценки развития технологий ИИ в рамках национальной стратегии до 2030 года. Опрос включает вопросы о применении ИИ, его эффектах, обеспечении безопасности и наличию необходимых ресурсов.

По плану, к 15 октября будет подготовлен аналитический доклад, который оценит внедрение ИИ в различных отраслях и эффективности деятельности государственных органов. Результаты исследования помогут в дальнейшем развитии ИИ в экономике, социальной сфере и госуправлении, а также в выявлении существующих проблем и барьеров.

Вице-премьер Григоренко отметил, что результаты будут учтены в новом нацпроекте «Экономика данных», включая подготовку кадров, развитие инфраструктуры и поддержку цифровых платформ.