В России законопроект об ИИ направили на поддержку отечественных решений

Опубликовано 08 июля 2026, 16:581 мин.
В России законопроект об ИИ направили на поддержку отечественных решенийДокумент принят Госдумой в первом чтении
Законопроект о регулировании и поддержке российских технологий искусственного интеллекта (ИИ) прошел первое чтение. По словам вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, документ должен создать условия для развития отечественных ИИ-решений, пишет ТАСС.
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Инициатива вводит юридическое определение искусственного интеллекта и формирует основу для дальнейшего регулирования отрасли. Также в законопроекте прописываются критерии национальных и суверенных больших фундаментальных моделей, которые смогут претендовать на государственную поддержку.
Григоренко отметил, что принятие документа связано с развитием технологического суверенитета, надежностью ключевых информационных систем и инфраструктуры страны, отметил Григоренко.
Кроме того, проект предусматривает возможность маркировки материалов, созданных с помощью ИИ, а правообладателям предлагается предоставить инструменты для защиты авторских произведений.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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