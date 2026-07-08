В России
Опубликовано 08 июля 2026, 16:58
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В России законопроект об ИИ направили на поддержку отечественных решений

Документ принят Госдумой в первом чтении
Законопроект о регулировании и поддержке российских технологий искусственного интеллекта (ИИ) прошел первое чтение. По словам вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, документ должен создать условия для развития отечественных ИИ-решений, пишет ТАСС.
В России законопроект об ИИ направили на поддержку отечественных решений

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Инициатива вводит юридическое определение искусственного интеллекта и формирует основу для дальнейшего регулирования отрасли. Также в законопроекте прописываются критерии национальных и суверенных больших фундаментальных моделей, которые смогут претендовать на государственную поддержку.

Григоренко отметил, что принятие документа связано с развитием технологического суверенитета, надежностью ключевых информационных систем и инфраструктуры страны, отметил Григоренко.

Кроме того, проект предусматривает возможность маркировки материалов, созданных с помощью ИИ, а правообладателям предлагается предоставить инструменты для защиты авторских произведений.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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