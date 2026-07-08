В России законопроект об ИИ направили на поддержку отечественных решений

Инициатива вводит юридическое определение искусственного интеллекта и формирует основу для дальнейшего регулирования отрасли. Также в законопроекте прописываются критерии национальных и суверенных больших фундаментальных моделей, которые смогут претендовать на государственную поддержку.

Григоренко отметил, что принятие документа связано с развитием технологического суверенитета, надежностью ключевых информационных систем и инфраструктуры страны, отметил Григоренко.

Кроме того, проект предусматривает возможность маркировки материалов, созданных с помощью ИИ, а правообладателям предлагается предоставить инструменты для защиты авторских произведений.