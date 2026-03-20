В России запатентовали легкий и жаропрочный алюминиевый композит

Опубликовано 20 марта 2026, 18:14
В России запатентовали легкий и жаропрочный алюминиевый композитМатериал армируют оксидом алюминия и титаном
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые НИТУ МИСИС запатентовали гибридный композиционный материал на основе алюминия. Он сочетает легкость, прочность и устойчивость к высоким температурам. Разработка почти в три раза легче стали, но при температуре выше 300 градусов Цельсия демонстрирует прочность, близкую к конструкционной стали.
© Ferra.ru
Обычные алюминиевые сплавы при таком нагреве теряют свои свойства. Ученые решили эту проблему, создав гибридную структуру. Алюминиевую матрицу армируют субмикрочастицами оксида алюминия, которые обеспечивают жесткость, и порошком титана. При термообработке титан вступает в реакцию с алюминием, образуя твердые тугоплавкие интерметаллидные частицы.
Дополнительно материал обрабатывают в планетарной шаровой мельнице. Это измельчает структуру до наноуровня и формирует ультрамелкие зерна, что упрочняет композит. Новый материал предназначен для авиации, космонавтики и машиностроения, где детали работают в экстремальных условиях.