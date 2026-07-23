В России запатентовали новый регулятор напряжения

Опубликовано 23 июля 2026, 14:571 мин.
В России запатентовали новый регулятор напряженияДля бытовых и промышленных сетей
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали и запатентовали регулятор переменного напряжения с упрощенной схемой и универсальной системой управления. Устройство предназначено для защиты бытовой техники и промышленного оборудования от скачков и просадок напряжения, пишет ТАСС.
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Разработка включает коммутационный блок с модулями, а также блок реактивных элементов из неполярных конденсаторов и дросселей. Система управления построена на унифицированных алгоритмах и может использоваться с другими устройствами.
По данным пресс-службы, регулятор способен работать в трехфазных сетях и устранять несимметрию напряжений. Его планируют применять для электродвигателей, станков и конвейеров. В дальнейшем ученые собираются уменьшить размеры устройства.