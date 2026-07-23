В России запатентовали новый регулятор напряжения

Разработка включает коммутационный блок с модулями, а также блок реактивных элементов из неполярных конденсаторов и дросселей. Система управления построена на унифицированных алгоритмах и может использоваться с другими устройствами.

По данным пресс-службы, регулятор способен работать в трехфазных сетях и устранять несимметрию напряжений. Его планируют применять для электродвигателей, станков и конвейеров. В дальнейшем ученые собираются уменьшить размеры устройства.